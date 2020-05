Un uomo sonnecchia tranquillo all’interno del cortile di una stazione di rifornimento di carburanti quando un leopardo gli si avvicina con l’intenzione di attaccarlo. L’incontro tra i due è avvenuto il 5 maggio nell’Uttarakhand,a Maletha, nel distretto di Tehri, nell’India settentrionale. Alla fine il felino decide di andarsene.

Il Leopardo Indiano (Panthera pardus fusca), un animale piuttosto raro, è una specie a rischio e protetta, ma a causa della perdita e alla frammentazione del suo habitat, alla scarsità della preda naturale, nonché della deforestazione e degli insediamenti in prossimità della foresta sempre più entra nei villaggi in cerca di cibo. Il video, girato, ha fatto il giro del web ed in poche ore è diventato virale in tutto il mondo. Tuttavia in questi giorni, per i ben noti motivi che conosciamo, persino le strade delle città, lasciano modo ad animali selvatici come questi, di spingersi ben oltre il loro habitat naturale e curiosare tra gli ambienti umani.