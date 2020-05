Massimo Cellino, ex presidente del Cagliari Calcio, è stato condannato a due anni per violazione paesaggistica in relazione alla vicenda dello stadio di Quartu Sant’Elena, Is Arenas. Ne dà notizia La Nuova Sardegna.

Secondo il quotidiano sono stati assolti l’ex sindaco Mauro Contini e l’ex assessore Stefano Lilliu.

