La Vertigo comunica che, a seguito della situazione creatasi con la diffusione del coronavirus, Judas Priest hanno posticipato a Sabato 26 giugno 2021 la data italiana inizialmente prevista per il 27 giugno 2020 al Rock The Castle (Castello Scaligero c/o Villafranca di Verona).

Anche Saxon e Angel Witch hanno confermato la loro presenza in occasione della nuova data.

I biglietti acquistati per la data del 2020 rimangono validi per la nuova data del 2021.