Nunzio vobis gaudium magnum, habemus legatum: “Torna l’Eugenio da Erba”. Come nella miglior tradizione colonialista Eugenio Zoffili è nuovamente il commissario della Lega in Sardegna. Lo aveva sostituito qualche mese fa, dopo le elezioni regionali, Guido De Martini, quello della moglie dello staff dell’assessore delle Sanità, per capirci.

Con una nota dell’Ufficio stampa della Lega al Senato Matteo Salvini comunica la marcia indietro. Evidentemente il sardo leghista De Martini non è all’altezza del compitino: “L’onorevole Eugenio Zoffili è il nuovo commissario della Lega in Sardegna. Raccoglie il testimone dal deputato Guido De Martini”. Raccoglie il testimone? “Riprende” sarebbe stato meglio scrivere, visto che ha traghettato la Lega sarda fino all’elezione di Solinas e pochi giorni dopo aveva lasciato, forse in un rigurgito di dignità, la carica (sempre di Commissario) al prode oculista cagliaritano.

“Buon lavoro a Zoffili e un sentito ringraziamento a De Martini”, si legge nella nota di Salvini con ha il sapore di bruciato.

“Anche in Sardegna la Lega ha confermato una crescita elettorale importante – dice – , tanto da esprimere il presidente della Regione (ahi, se n’è accorto dopo un anno e mezzo?). Essere prima forza politica nel Paese è un impegno e una responsabilità che ci obbliga a impegnarci ogni giorno, da Nord a Sud, con tutte le nostre energie. Zoffili e De Martini sono persone competenti e di valore: continueranno a far crescere la Lega, con ruoli e incarichi diversi, sempre nell’interesse degli italiani”.

“Per Zoffili (classe 1979) – prosegue l’ufficio stampa della Lega al Senato – è un ritorno a casa, avendo già guidato la Lega in Sardegna in passato e in particolare durante la campagna elettorale delle ultime regionali, conclusa con lo storico successo di Christian Solinas. De Martini, a dimostrazione dell’ottimo lavoro degli ultimi mesi, avrà un nuovo incarico nella segreteria federale”. Promoveatur ut… dicevano i latini.