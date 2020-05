I giornalisti dell’Ansa sono in sciopero per 48 ore e Assostampa sarda e Ordine dei giornalisti, con un post sul social Facebook, si schierano “con convinzione accanto ai colleghi”.

“Fra le cose che l’opinione pubblica ha capito o riscoperto nei giorni drammatici della pandemia – scrivono nel comunicato i giornalisti dell’Ordine in Sardegna – c’è l’importanza vitale dell’informazione credibile, professionale e certificata. I colleghi dell’Ansa scioperano contro un piano di tagli che oltre a colpire la redazione e i collaboratori rischia di pregiudicare quantità e qualità del flusso informativo. Un piano tanto meno accettabile nel momento in cui il governo trova le risorse per rinnovare le convenzioni con le agenzie di stampa”.

“Il Covid-19 non deve diventare una via di uscita dai problemi dell’editoria di informazione, soprattutto se gli editori la immaginano lastricata dai sacrifici dei giornalisti e del giornalismo” concludono.

Il post su Facebook dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna