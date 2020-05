L’Unione Italiana del Lavoro Federazione Poteri Locali ( UIL FPL) Sardegna, con una nota stampa, ringrazia l’ospedale Santissima Trinità per il lavoro svolto in questi mesi, sottolineando come abbia dimostrato di “saper fronteggiare la difficile e straordinaria situazione epidemica ancora in atto, grazie soprattutto al sacrificio, alla collaborazione e all’elevata professionalità del personale che giornalmente vi opera e lavora”.

Ma, come continua il comunicato, la Uil Fpl non si ferma qui e chiede “di proseguire e implementare questi processi e questo iter avviato”, attraverso “lo screening sierologico rivolto a tutto il personale, al fine di mettere in massima sicurezza sia loro stessi che i loro nuclei familiari; il riconoscimento dell’indennità di malattie infettive ai lavoratori del nosocomio COVID, dando finalmente seguito al protocollo siglato tra Assessore alla Sanità e Segreterie Regionali CGIL,CISL e UIL e ancora il riconoscimento di apposite risorse aggiuntive regionali economiche ai lavoratori

dello stesso presidio ospedaliero”.