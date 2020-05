I Rage Against the Machine hanno posticipato il tour nord americano della reunion della band.

Tutte le date programmate per il 2020 sono state posticipate al 2021 a causa della pandemia di coronavirus.

“Andremo in tour quando sarà sicuro per i nostri fan. Le nuove date (salute e sicurezza permettendo) le trovate su RATM.com e i biglietti già venduti rimarranno validi per le nuove date.

In questo periodo difficile, rispettiamo anche i fan che rivogliono i soldi spesi per il biglietto. Abbiamo chiesto e abbiamo ricevuto conferma che chiunque voglia il rimborso, possa richiederlo ai punti vendita già a partire da questo fine settimana.

Speriamo che voi, le vostre famiglie e i vostri amici stiate bene e che la musica vi porti conforto e ispirazione.

Non vediamo l’ora di vedervi”.

Le date:

03 giugno 2021 – El Paso, TX – Don Haskins Center

05 giugno 2021 – Las Cruces, NM – Pan American Center

07 giugno 2021 – Glendale, AZ – Gila River Arena

08 giugno 2021 – Glendale, AZ – Gila River Arena

11 giugno 2021 – Oakland, CA – Oakland Arena

12 giugno 2021 – Oakland, CA – Oakland Arena

15 giugno 2021 – Portland, OR – Moda Center

17 giugno 2021 – Tacoma, WA – Tacoma Dome

19 giugno 2021 – Vancouver, BC – Pacific Coliseum at the PNE

21 giugno 2021 – Edmonton, AB – Rogers Place

23 giugno 2021 – Calgary, AB Scotiabank Saddledome

25 giugno 2021 – Winnipeg, MB – Bell MTS Place

02 luglio 2021 – Minneapolis, MN – Target Center

03 luglio 2021 – Minneapolis, MN – Target Center

05 luglio 2021 – Sioux Falls, SD – Denny Sanford Premier Center

07 luglio 2021 – Kansas City, MO – Sprint Center

09 luglio 2021 – St. Louis, MO – Enterprise Center

10 luglio 2021 – East Troy, WI – Alpine Valley Music Theatre

12 luglio 2021 – Chicago, IL – United Center

13 luglio 2021 – Chicago, IL – United Center

16 luglio 2021 – Ottawa ON – Ottawa Bluesfest

20 luglio 2021 – Hamilton, ON – FirstOntario Centre

22 luglio 2021 – Toronto, ON – Scotiabank Arena

23 luglio 2021 – Toronto, ON – Scotiabank Arena

26 luglio 2021 – Detroit, MI – Little Caesars Arena

27 luglio 2021 – Detroit, MI – Little Caesars Arena

29 luglio 2021 – Buffalo, NY – KeyBank Center

06 agosto 2021 – New York, NY – Madison Square Garden

07 agosto 2021 – New York, NY – Madison Square Garden

09 agosto 2021 – New York, NY – Madison Square Garden

10 agosto 2021 – New York, NY – Madison Square Garden

12 agosto 2021 – New York, NY – Madison Square Garden

14 agosto 2021 – Washington, DC – Capital One Arena

15 agosto 2021 – Washington, DC – Capital One Arena

17 agosto 2021 – Raleigh, NC – PNC Arena

19 agosto 2021 – Pittsburgh, PA – PPG Paints Arena

20 agosto 2021 – Cleveland, OH – Rocket Mortgage Fieldhouse