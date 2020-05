Ieri, a Cagliari, un equipaggio della squadra Volante ha sorpreso in via Argiolas un 43enne conosciuto agli agenti per i suoi numerosi precedenti di polizia, che alla vista dell’auto di servizio ha cercato di fuggire.

Dal controllo telematico, gli agenti hanno scoperto che l’uomo era ai domiciliari, con prescrizioni che prevedevano l’uscita di casa per poche ore nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

L’uomo è stato arrestato per evasione e portato nel carcere di Uta, in attesa del rito per direttissima.