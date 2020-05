Dal 3 giugno non sarà solo possibile spostarsi tra le diverse Regioni italiane ma si potrà anche entrare da altri paesi europei senza obbligo di quarantena. Una decisione che potrebbe salvare, almeno in parte, la stagione turistica ed è uno dei dati più importanti di una giornata che vede il Consiglio dei ministri impegnato con le norme per le riaperture dopo il confronto con le regioni sulle linee guida, concluso con un accordo di massima.

Anche la Germania abolisce le regole sull’isolamento ma l’Austria non apre all’Italia. Il cancelliere di Vienna, Sebastian Kurz, ha chiarito che “non ci sono prospettive” di normalizzazione. Lunedì la riunione dei ministri europei a Bruxelles sulla riapertura delle frontiere.

FONTE: AGI