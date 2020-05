Un primo piccolo passo nella direzione di un graduale ritorno alla normalità.

La riapertura delle attività de La Corte del Sole – Sardinia Outlet è un segnale importante per tutto il sud Sardegna, certamente per le ricadute economiche sul territorio ma anche per il valore sociale di una struttura da anni fortemente radicata nella comunità locale.

Con i suoi 120 negozi e gli oltre 1.000 addetti diretti e indiretti hanno riorganizzato le proprie attività per garantire ai propri clienti il massimo livello possibile di sicurezza in una fase ancora difficile per la Sardegna e per il Paese.

Oltre il 60% dei percorsi è all’aperto e si presta naturalmente a diventare il luogo di una nuova socialità in piena sicurezza, in un’epoca in cui l’ampiezza degli spazi e la corretta organizzazione delle misure di distanziamento diventerà centrale nella vita delle persone. Adottando i più stringenti protocolli di sicurezza della normativa di settore, La Corte del Sole e i suoi operatori sono dunque pronti ad accogliere da lunedì 18 maggio i propri clienti in ambienti sanificati, avendo riorganizzato accessi, spazi e segnaletica in modo da poter garantire un ordinato contingentamento degli ingressi negli ambienti chiusi, ed un efficace sistema di distanziamento tra le persone negli spazi comuni.

Le nuove regole sono: sanificazione continua degli ambienti e dei bagni con detergenti certificati, contingentamento degli ingressi negli spazi chiusi attraverso un nuovo contapersone che consente di chiudere temporaneamente gli accessi al superamento della capienza massima consentita, obbligo di mascherine, gel igienizzante a disposizione del pubblico in ogni punto vendita, divieto di assembramento negli spazi comuni, accesso controllato ai punti vendita, numero chiuso nei ristoranti.

“E’ la porta di ingresso – si legge in una nota – in un mondo nuovo in cui si ritorna a vivere senza rinunciare ad uscire di casa, ai rapporti umani ed a coltivare le proprie passioni ma con regole di buon senso poste a tutela di tutti, clienti e lavoratori, in un ambiente sicuro e controllato. Fino al ritorno della vera normalità questa è la nuova missione che ci siamo dati. Per noi stessi, per i nostri clienti e per i mille lavoratori de La Corte del Sole e le loro famiglie”.