I Vigili del fuoco sono intervenuti in viale Elmas a Cagliari per il crollo di una copertura con elementi in fibrocemento da un capannone aziendale.

Sul posto le squadre ordinarie e il nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) che ha coordinato le operazioni, attuando le procedure per il rischio derivante da polveri sottili disperse in aria e sulle superfici causato dal fibrocemento e la decontaminazione degli operatori intervenuti.

Danneggiati alcuni veicoli parcheggiati nell’area adiacente, nessuna persona è rimasta ferita.