Ha distrutto la Porsche ma per fortuna ne è uscito senza gravi conseguenze. L’attaccante 24enne della Spal, in prestito dal Cagliari Alberto Cerri, una della plusvalenze più pagate della Serie A, ieri si è scontrato con un’altra auto alla periferia di Ferrara. Non è chiara la dinamica dell’incidente.

La buona notizia, come riporta Tuttosport, è che, nonostante l’auto sia stata portata via con il carro attrezzi, non si sono verificate gravi conseguenze per entrambi i conducenti delle auto.