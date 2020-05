Un lieve aumento di casi di contagio e decessi, legati al coronavirus, è stato registrato in Germania: 583 persone sono state trovate positive al Covid-19 nelle ultime 24 ore e sono decedute altri 33 malati: a riferirlo è l’Istituto Robert Koch, il quale precisa che che il numero totale dei contagi è salito a 174.355 e quello delle vittime ha raggiunto quota 7.914. La Germania è uno dei Paesi europei che ha iniziato ad alleggerire le misure con la riapertura venerdì dei ristoranti e la ripresa a porte chiuse del campionato di calcio. Il governo di Berlino ha, inoltre, abolito la quarantena obbligatoria, imposta a marzo, per chi arriva da un altro Paese Ue.

L’epidemia peggiora nettamente invece in India, dove nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati ben 4.987 nuovi positivi al virus: lo comunica la Cnn. In soli due giorni l’India ha visto un aumento dei casi da 80.000 a 90.000. Secondo il ministero della Salute indiano, in totale ci sono 90.927 persone contagiate comprese 2.872 vittime.

Arrivano notizie negative anche dagli Usa, dove la curva epidemiologica continua a crescere: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 25.060 casi di coronavirus e altre 1.224 vittime. Secondo i dati della Johns Hopkins University sono almeno 1.467.884 le persone contagiate dal Covid-19 negli Usa e almeno 88.754 quelle morte a causa del virus.

In Brasile invece, secondo quanto riportato dal Ministero della Salute, sono stati 14.919 i nuovi casi ufficiali nelle ultime 24 ore. Il Paese sudamericano ha oltrepassato Spagna e Italia e ora è immediatamente dietro Usa, Russia e Gran Bretagna per casi accertati di Covid-19.