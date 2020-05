“Siamo stati i primi in Italia a chiudere porti e aeroporti oggi dobbiamo capitalizzare questo sacrificio mantenendo la percezione a livello internazionale che questa è una destinazione turistica Covid free”. Sono queste le dichiarazioni rilasciate dal governatore della Sardegna sul Sole 24 ore: Christian Solinas spiega che sta lavorando a un piano per garantire ingressi sicuri nell’isola ai grazie a “un passaporto sanitario”.

Inoltre, fa presente che “oggi nella scelta della destinazione dei turisti di tutto il mondo credo che questo fattore abbia un rilievo importante: da noi praticamente non c’è stata circolazione del virus. I pochi casi che abbiamo registrato sono stati circoscritti a ospedali e case di riposo”.

“Pensiamo a un sistema di controlli in ingresso che se da una parte possono apparire come un aggravio dall’altro offrono un plus al turista – osserva – che potrà trovare appena sbarcato un affievolimento delle misure di sicurezza con la possibilità di godere di una vacanza in serenità. Ogni turista dovrà avere un passaporto sanitario”. E aggiunge che per dimostrare la negatività serviranno “i tamponi. Per questo chiediamo la liberalizzazione a livello nazionale. Il Governo dovrebbe affrontare questo tema”; stiamo lavorando “all’ipotesi di far utilizzare dei tamponi salivari, test rapidi che danno la risposta in 20 minuti. Ne servono circa 2 milioni e in questi giorni stiamo lavorando ai rifornimenti. Puntiamo a chiudere un accordo con Federfarma in modo che sia disponibile in tutte le farmacie italiane a un costo basso, circa 20-25 euro, che saranno rimborsati in servizi dalle strutture ricettive sarde. Anche alcuni grandi resort stanno lavorando all’ipotesi di fare test all’ingresso in modo da diventare totalmente Covid free per i turisti”. Il Piano B: “Faremo controlli con termo scanner agli arrivi e faremo scaricare una app ai turisti per verificare lo stato di salute nei primi 3 giorni dall’ingresso tracciando tutti gli spostamenti e i contatti in caso di eventuali positivi”. Da domani – conclude – riapriamo “pressoché tutto. Riattiviamo anche i voli privati sui tre aeroporti della Sardegna”.