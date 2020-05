Ha battuto la testa cadendo dal trattore guidato da un amico. È in fin di vita all’ospedale Brotzu di Cagliari, Davide Trudu, 30 anni di Samassi, rimasto ferito ieri sera nell’incidente avvenuto in paese, in via Salvo D’Acquisto.

Seduto sul parafango posteriore del trattore, i due stavano raggiungendo un terreno quando il 30enne, forse per una brusca manovra del conducente, è caduto dal mezzo agricolo battendo violentemente la testa sull’asfalto. Chi era alla guida ha proseguito la corsa, per poi ritornare sul luogo dell’incidente qualche minuto dopo e dare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Samassi, un’ambulanza del 118 e l’elisoccorso che ha trasportato il ferito al Brotzu, dove si trova adesso ricoverato in gravissime condizioni. Per il conducente del trattore scatterà una denuncia per omissione di soccorso e lesioni.