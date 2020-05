“In Sardegna l’indice di contagio Rt è sceso ancora, facendo guadagnare alla nostra isola il primato di regione d’Italia con l’indice più basso!”. Commentano così i risultati delle stime realizzate da ISS in collaborazione con Ministero della Salute gli esponenti del Gruppo Lega Sardegna.

“Abbiamo assistito a un quanto mai positivo dimezzamento del dato, da 0,48 a 0,24, in poco tempo che ci indica che siamo sulla via giusta. Una via che possiamo percorrere grazie all’innegabile collaborazione di un popolo che ha dato mostra ancora una volta di essere straordinariamente coscienzioso, altruista e rispettoso; grazie al costante e incessante impegno del nostro assessore alla Sanità, Mario Nieddu, del Presidente della Regione, Cristian Solinas e di ogni componente del personale medico sanitario presente nei nostri nosocomi, ambulatori, RSA e case di riposo. L’emergenza che ci si è presentata davanti non era facile da affrontare, soprattutto in virtù di una sanità eriditata già spolpata e reduce da anni di mala gestione come quella che abbiamo trovato, abbiamo anche attraversato momenti di sconforto e di grave tristezza sentendo un colpo al cuore ogni qualvolta si registrava un aumento di casi o peggio ancora di decessi, ma nonostante tutto si è dato mostra di una grande prova di squadra e di forza”, proseguono i Consiglieri.

“La guardia, ovviamente, deve rimanere alta non possiamo in questa fase permetterci errori che possano vanificare i risultati raggiunti; ma ora possiamo guardare alla “ricostruzione” della nostra isola con maggior consapevolezza, partendo proprio dalla riforma sanitaria ora doverosa e necessaria più che mai!”, concludono.