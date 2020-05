Davide Trudu, il 30enne rimasto ferito nella serata di sabato 16 maggio nell’incidente con il trattore avvenuto in via Salvo D’Acquisto a Samassi, è deceduto questa sera in ospedale. Il giovane era in fin di vita è questa mattina era iniziato il periodo di osservazione per l’eventuale donazione degli organi. La madre ha acconsentito al prelievo.

I carabinieri della Compagnia di Sanluri e della Stazione di Samassi stanno ancora lavorando per ricostruire la dinamica della tragedia. Il conducente del trattore sarà denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Il giovane si trovava a bordo del mezzo agricolo guidato da un amico ed era seduto sul parafango posteriore. Mentre transitavano in via Salvo D’Acquisto il 30enne è caduto, battendo la testa al suolo. Il conducente non si è fermato ed è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri.

Il trattore è stato sequestrato. I carabinieri adesso stanno cercando di capire perché il guidatore del mezzo agricolo non si sia fermato per aiutare l’amico e come mai il giovane fosse seduto sul parafango: pare che avesse chiesto un passaggio e fosse salito al volo sul trattore, cadendo dopo 50 metri. Davide Trudu era molto conosciuto a Samassi, partecipava ogni anno in sella al suo cavallo alla processione di Sant’Isidoro.