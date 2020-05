Resta l’obbligo di quarantena per 14 giorni per chi arriva in Sardegna dal 18 maggio. E’ quanto prevede la nuova ordinanza appena firmata dal presidente della Regione sarda Christian Solinas.

“Tutti i soggetti in arrivo in Sardegna, a prescindere dal luogo di provenienza – si legge nell’ordinanza – hanno l’obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario di 14 giorni”.

Ai vettori aerei e navali – spiega ancora la Regione – e alle società di gestione degli scali è fatto obbligo di acquisire e mettere a disposizione della Regione i nominativi e i recapiti dei viaggiatori arrivati in Sardegna.

Qui trovi il testo dell’ordinanza: