Grande festa a Mamoiada: zia Raffaela Canneddu ha spento 105 candeline.

A ricordarci dell’evento è la pagina Facebook Centenari Sardegna: “Oggi – si legge nel post – gli auguri più belli sono tutti per tzia Raffaela Canneddu di Mamoiada, che festeggia i suoi primi 105 anni. Tzia Raffaela sin dagli anni 40 si era trasferita a Carbonia, dove si era sposata con Tziu Michele Carta originario di Fonni. Nonnina ancora attiva, non perde occasione di fare il pane e i dolci in casa per le grandi occasioni”.

