Da oggi 18 maggio scattano i nuovi provvedimenti della nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione sarda Christian Solinas.

Sarà possibile muoversi sull’intero territorio regionale ma rimane obbligatorio l’uso della mascherina in tutti i locali aperti al pubblico.

L’obbligo vige anche nei luoghi all’aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro.Tra gli obblighi rimane anche l’isolamento fiduciario di 14 giorni per chi arriva in Sardegna dal 18 maggio fino al 2 Giugno 2020.

Nuova ordinanza Solinas: cosa si può fare in Sardegna

È consentito l’accesso alle spiagge e agli arenili nel rispetto delle linee guida nazionali.

A decorrere dal 18 maggio 2020 è consentita l’apertura delle attività di:

Commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi) agenzie di servizi (a titolo di esempio, agenzie di viaggio e agenzie immobiliari)

Servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività, anche artigianali, che prevedono l’asporto e il consumo sul posto (a titolo esemplificativo bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)

Attività turistiche relative alla balneazione

Strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all’aria aperta, alloggi in agriturismo

Commercio al dettaglio

Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)

Uffici aperti al pubblico, pubblici e privati, studi professionali e servizi amministrativi

Manutenzione del verde

Attività di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali

Tirocini extracurriculari a mercato, laddove il soggetto promotore, quello ospitante e il tirocinante concordino sul riavvio del tirocinio

In attesa della definizione di specifici Protocolli, l’esercizio delle attività sopra elencate è subordinata all’osservanza delle “linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 16 maggio 2020 ed allegate al DPCM 17 maggio 2020 nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

Leggi anche: