A Cagliari, grazie a una segnalazione al 113, due equipaggi della Squadra Volante sono intervenuti in via Silvati per la presenza di un uomo armato di martello, intento a litigare con due donne.

Quando i poliziotti sono arrivati hanno visto e riconosciuto C.F., 43enne, già noto alle forze dell’ordine, arrestato pochi giorni fa per evasione dai domiciliari.

L’uomo è stato sorpreso mentre discuteva animatamente con due donne sedute all’interno di un’auto. Alla vista degli agenti non ha mostrato nessun segno di ravvedimento, anzi: i poliziotti, per evitare ulteriori criticità, lo hanno dovuto subito bloccare, con non poca fatica.

All’interno della sua abitazione è stato trovato e sequestrato il martello adoperato per colpire il portoncino di casa durante le fasi concitate della lite con le due donne, scaturita per futili motivi.

L’uomo è stato arrestato per evasione e ora si trova nel carcere di Uta, in attesa dell’udienza per direttissima prevista per oggi.