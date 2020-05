Il fine settimana è stato caratterizzato dai primi accenni dell’imminente peggioramento. Nella giornata di sabato abbiamo avuto qualche debole pioggia sparsa e come previsto si è trattato di precipitazioni intrise del pulviscolo sahariano presente in quota. Domenica, invece, è stata una splendida giornata ma nel corso del pomeriggio c’è stato qualche temporale nelle zone interne (in Barbagia ad esempio).

Quanto descritto è stato incentivato dall’avvicinamento di un vortice depressionario presente sulla Penisola Iberica, vortice che in queste ore sta approcciando la Sardegna sotto forma di goccia fredda in quota. Ci aspettiamo un peggioramento sin dalle prossime ore, peggioramento tipicamente tardo primaverile ovvero caratterizzato da spiccata instabilità che localmente sfocerà in maltempo persistente.

Le precipitazioni giungeranno fin da oggi, risaliranno dal sud della nostra regione verso il nord e potrebbero assumere carattere di forte rovescio o temporale. Attenzione a possibili nubifragi e grandinate. Il vortice, in transito sulla Sardegna, farà sì che i fenomeni ruotino in senso antiorario e martedì dovrebbero ripresentarsi a partire dalle province settentrionali scivolando verso sud.

Mercoledì progressivo miglioramento, ma nel corso del pomeriggio ci sarà ancora spazio per dei temporali localmente intensi, principalmente nelle zone interne. A partire da giovedì, infine, la situazione è attesa in netto miglioramento col ritorno dell’Alta Pressione.

Con la collaborazione di Meteo Sardegna