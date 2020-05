“Allo stato attuale, il settore delle attività e spettacoli viaggianti – luna park e giostre – risulta essere uno dei più colpiti dall’emergenza COVID19, soprattutto perché tutte le manifestazioni, feste o sacre – ambiti in cui tale settore esercita le sue attività – sono state del tutto cancellate”. È quanto dichiara in una nota il deputato di FdI, Salvatore Deidda.

“Solo nel territorio regionale sardo, sono circa 80 le ditte individuali che vi operano con la particolarità che spesso i collaboratori appartengono allo stesso nucleo familiare. Poiché per tale settore, non risultano essere state adottate adeguate misure di sostegno economico, ho deciso di accogliere l’appello del Coordinamento delle Organizzazioni di categoria e presentare – insieme al gruppo di Fratelli d’Italia – un’interrogazione parlamentare al Ministro del Lavoro affinché venga istituito immediatamente un reddito di emergenza a favore del titolare dell’azienda, da determinare poi, in modo proporzionale, rispetto al numero dei componenti del nucleo familiare che operano nella stessa azienda e un fondo specifico destinato alla concessione di contributi a fondo perduto o all’esenzione del pagamento di imposte e tributi per l’anno 2020/21”.