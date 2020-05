Riaprono i mercati contadini di Cagliari ma resta chiuso il grande mercatino dell’usato dell’antiquariato. La Fase 2 è stata definita dal sindaco Paolo Truzzu con un’ordinanza che detta le regole dal 18 maggio sino al 2 giugno 2020.

L’area dei mercatini sul suolo pubblico o n area privata dovrà essere “fisicamente delimitata al fine di garantire il controllo e il contingentamento degli accessi i quali sono consentiti nella misura massima contemporanea di non più di due clienti per ambulante”. il controllo è demandato dall”organizzazione titolare della concessione. Resta l’obbligo della chiusura alle 21 per tutti gli esercizi di vendita di generi alimentari, market e minimarket, mentre l’accesso del pubblico ai parchi e ai giardini cittadini,” è consentito con gli orari stabiliti antecedentemente all’emergenza Covid”.

Riaperti i cimiteri cittadini, le cerimonie funebri all’interno di questi spazi si potranno continuare a svolgere con “l’esclusiva partecipazione di congiunti, fino a un massimo di 15 persone, oltre l’agenzia funebre ed il celebrante”. Restano in vigore anche le misure restrittive per la celebrazione dei matrimoni nella casa comunale: consentita con la presenza degli sposi, dei testimoni, dell’ufficiale di stato civile e di un numero di persone stabilito con un atto successivo.