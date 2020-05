Ok alla riapertura delle spiagge sarde ma senza fare il bagno. Così precisa all’Ansa il presidente della Regione Christian Solinas, che ha adottato in piena notte l’ordinanza sulle riaperture (per un riassunto veloce, cliccare QUI). Sempre sul fronte spiagge, in particolare quelle libere, il governatore ricorda che “l’art. 14 dell’ordinanza prevede specifici protocolli con gli Enti locali. Nelle more si applicano le linee guida approvate unanimemente dalla Conferenza delle Regioni e recepite dal Governo”.

“Per il momento – chiarisce l’assessore degli Enti locali Quirico Sanna – in spiaggia ci si può andare per fare una passeggiata e tenendo le dovute distanze, per la balneazione attendiamo ancora un protocollo del governo con le linee generali, che poi ogni Regione adatterà alle fattispecie concrete”. Affinché vengano rispettate le regole sulla sicurezza, “abbiamo chiesto risorse umane per i controlli, e anche finanziarie, perché – sottolinea – i Comuni non possono e non devono affrontare una spesa senza avere le opportune risorse”.