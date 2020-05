“Spero un giorno di potervi riempire di piombo dal primo all’ultimo”. È questo quanto è stato scritto sotto un post del coordinatore della Lega in Sardegna, Eugenio Zoffili, col quale annunciava una manifestazione del partito a Cagliari, in concomitanza con quella indetta a Roma per il 2 giugno dal leader del Carroccio Matteo Salvini.

Solidarietà dal presidente del Consiglio regionale Michele Pais (della Lega) e di tutto il gruppo consiliare. “Invito Zoffili a proseguire la sua attività politica con ancora maggior forza – ha dichiarato Pais – nulla può giustificare questo grave e vigliacco tentativo di intimidazione. E’ spregevole che un uomo politico, di qualsiasi schieramento, venga fatto oggetto di minacce indegne di un paese civile. Il rispetto dell’avversario politico è fondamento imprescindibile di ogni democrazia. Mi auguro che su questo deprecabile episodio facciano chiarezza al più presto le autorità competenti”.

Per Dario Giagoni, “la Lega è abituata ad andare avanti sempre a testa alta, ma anche se le offese e minacce non ci spaventano, non possiamo passare sopra a delle esternazioni tanto gravi, si rischierebbe di farla passare liscia a chi sa seminare solo odio”.