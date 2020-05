I tecnici del Servizio ispettivo di Abbanoa ha scoperto, all’interno di un condominio nella zona Su Nuraghe a Nuoro, 17 allacci e 12 contatori abusivi. Per questo motivo Abbanoa ha denunciato 12 persone alla Polizia municipale di Nuoro per furto aggravato con constatazione in flagranza del reato da parte delle forze dell’ordine.

Gli allacci irregolari, a quanto pare, apparterrebbero ad appartamenti occupati abusivamente. I dodici casi sono stati individuati durante l’ordinaria verifica dei contattori della rete idrica dagli operatori di Abbanoa, che per il giro di letture hanno in dotazione dei tablet con un programma che consente di avere riscontro sulla regolarità del misuratore e sulla corretta installazione tramite le coordinate georeferenziate.