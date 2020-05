“In Sardegna si prospetta un’inizio estate all’insegna del ‘turismo domiciliare’ grazie all’ultima ordinanza del presidente Solinas – scrive in una nota CasaPound Sardegna – Forse il nostro presidente regionale non sa che la notte porta consiglio altrimenti avrebbe aspettato qualche ora prima di pubblicare un’ordinanza a dir poco masochista alle 22:43 del 17 maggio 2020 nella quale si parla di isolamento fiduciario per 14 giorni per chiunque arrivi in Sardegna a partire da oggi”.

“Tra le attività che oggi riaprono spuntano agriturismi, strutture ricettive alberghiere e attività turistiche relative alla balneazione – continua la nota – Siamo preoccupati quando diciamo che non saranno di certo i sardi, messi in ginocchio dal lockdown, a prendere d’assalto gli alberghi nella propria regione e lo siamo ancor di più nel leggere che la quarantena fiduciaria sarà fino al 2 giugno ‘salvo proroga esplicita’.

Una follia pensare che gli italiani, senza aiuti né cassaintegrazione, possano permettersi una vacanza di oltre due settimane, se si contano i 14 giorni di quarantena imposti”.

“Consci della curva dei contagi ormai ferma nell’isola – conclude la nota – auspichiamo che questa Ordinanza, per ora in vigore fino al 2 giugno 2020, non venga prorogata oltre e che, in queste settimane, si definiscano delle linee chiare che aprano la possibilità di una reale ripresa del settore turistico e l’opportunità per i turisti di organizzarsi per il bene dell’economia sarda, dato che siamo ormai già in enorme ritardo”.