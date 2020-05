Ancora un nulla di fatto per i mercati rionali di Sassari, dove il sindaco Nanni Campus con la nuova ordinanza ha vietato anche il volantinaggio.

Tutto il resto, invece, è stato riaperto: libera circolazione in città e verso il resto dell’isola, mascherine per tutti nei luoghi aperti al pubblico e negli spazi all’aperto se non si può tenere un metro di distanza – due in caso di pratica sportiva – da chi non fa parte del proprio nucleo familiare. Il sindaco dà il via libera ai negozi, ai chioschi e ai mercati fissi giornalieri e consente la somministrazione di alimenti e bevande.

Bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie devono assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di un metro tra i clienti. Ok alla riapertura di uffici pubblici e privati, studi professionali e i servizi amministrativi, agenzie di servizi, come quelle di viaggio o immobiliari, attività produttive e di giardinaggio. Sì anche ai musei.

Per quanto riguarda le spiagge, via libera agli stabilimenti balneari, alberghi, b&b, campeggi e alloggi agrituristici. Nelle spiagge gli ombrelloni devono mantenere la distanza di 5 metri gli uni dagli altri. Sedie, sdraio, stuoie e asciugamani vanno a un metro e mezzo dagli estranei. Nei giardini e nei parchi riaprono le aree giochi.

Gli ospiti delle case di riposo possono lasciarle se risultano negativi e se sono stati in quarantena dopo l’ultimo contatto con un positivo. Prima di farli uscire o rientrare, si dovrà misurare loro la temperatura corporea.