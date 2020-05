Quasi impossibile riaprire da subito le prenotazioni negli alberghi della Sardegna per la stagione estiva, senza andare in perdita. Gli albergatori sono pronti alla ripartenza: si sono preparati Fase 2 prevedendo i più stringenti protocolli di sicurezza sia per quanto riguarda gli assembramenti che per la sanificazione, delle camere in primis, ma anche di corridoi, ascensori e altri spazi comuni.

Ora però per poter riprendere l’attività ricettiva servono i turisti. E non bastano solo quelli sardi. “Gli alberghi non sono mai stati chiusi, almeno quelli che lavorano tutto l’anno e che hanno ospitato le persone autorizzate a spostarsi durante il lockdown – dice all’ANSA il presidente di Federalberghi Sardegna Paolo Manca – gli altri restano per il momento chiusi alla clientela e probabilmente riapriranno dopo la prima metà di giugno, quando ci saranno i voli nei tre scali sardi. Bisogna ricordare – spiega Manca – che il fatturato del turismo locale incide solo per l’1% dell’intero fatturato di stagione, anche se le presenze rappresentano l’8% e gli arrivi il 12%. In questo caso molti clienti sono lavoratori che si spostano da nord a sud dell’Isola”.

Nel frattempo i titolari degli hotel attendono di capire quali saranno le regole per il cosiddetto ‘passaporto sanitario’ che verrà rilasciato a chi arriva nell’Isola dal 3 giugno – data scelta dal Governo e dai governatori per gli spostamenti tra le regioni – e che presuppone dei controlli sanitari che dovranno essere effettuati prima della partenza o immediatamente dopo l’arrivo. Impossibile, dicono gli albergatori, prevedere questi test nelle loro strutture, a meno che la Regione non dia il supporto di medici autorizzati a svolgere questo tipo di interventi.