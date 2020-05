“Che gli scali aeroportuali sardi autorizzati alla riapertura al traffico aereo siano solo Cagliari e Olbia l’hanno disposto i Ministeri dei Trasporti e della Salute per decreto, unilateralmente e senza confrontarsi con la Regione Sardegna”. È quanto afferma il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais (Lega), dopo che nel Nord Ovest della Sardegna sta montando una protesta nei confronti del presidente della Regione, Christian Solinas, per non aver citato la riapertura dell’aeroporto di Alghero per il 21 maggio. “La responsabilità di non aver concesso la riapertura anche dell’aeroporto di Alghero ricade interamente sul governo – insiste Pais – per assenza di un confronto con la nostra Regione, fatto grave e lesivo della nostra autonomia”.

Della stessa linea di pensiero il sindaco della città catalana, Mario Conoci. “Il governo discrimina la città e il territorio – sbotta – qui siamo in ginocchio e c’è necessità che le misure di apertura siano uguali per tutti”. Conoci chiede quindi ai Ministeri competenti di “rivedere la decisione e ascoltare la richiesta dell’intero Nord Ovest Sardegna, disponendo la riapertura anche dell’aeroporto di Alghero”.

“Una esclusione inspiegabile – attacca – discrimina fortemente i residenti e il territorio, la cui vita sociale ed economia dipendono in modo determinate dai trasporti, fondamentali per la programmazione delle attività turistiche e per una vera ripresa dalla nostra comunità”.

Gavino Manca, deputato sassarese del Partito democratico, invece la pensa diversamente. “Dopo un lungo pressing, il ministero dei Trasporti ha autorizzato la riapertura di un secondo aeroporto nell’isola, individuando quello di Olbia come il più baricentrico rispetto all’asse tra Sassari e Nuoro”, spiega il parlamentare dem. “È una scelta temporanea, che va incontro alle esigenze di chi deve spostarsi oltre Tirreno per motivi di lavoro o per necessità. Ora – annuncia – si sta lavorando affinché nelle prossime due settimane si arrivi anche alla riapertura dell’aeroporto di Alghero”.

“Piuttosto, accusa Manca, troviamo incredibile che, nonostante in Gallura l’indice RT non sia calcolabile, il presidente della Regione abbia imposto all’aeroporto di Olbia protocolli di sicurezza più stringenti rispetto a quelli adottati a Cagliari. Se i cittadini del Sassarese e della Gallura sono così pericolosi, perché li si fa partire tranquillamente da Elmas senza ulteriori controlli?”, chiede provocatoriamente il deputato del Pd prima di definire “inaccettabile l’ennesimo scaricabarile attivato dalla maggioranza di centrodestra in Regione per giustificare la scelta di Olbia, ma i cittadini sono stanchi di questo modo di fare politica”.

