Sbloccato dalla Regione un milione di euro che verrà assegnato al Parco naturale di Molentargius – Saline per la salvaguardia del litorale. “Il contributo regionale – ha spiegato l’assessore dell’Ambiente Gianni Lampis – è stato concesso per la manutenzione delle opere già realizzate, per la gestione del comprensorio, e il mantenimento dell’equilibrio ecologico delle zone umide e la conservazione della biodiversità”.

Secondo Lampis, molto importante è la gestione dell’ecosistema Filtro. “Si tratta – spiega – di uno degli impianti di fitodepurazione di maggiore estensione in Europa con la funzione di ridurre la concentrazione di sostanze inquinanti contenute nell’acqua che lo alimenta, grazie a diversi processi ecologici che si svolgono naturalmente, fondamentale per il mantenimento in buono stato di conservazione degli habitat e delle specie presenti”.