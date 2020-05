Il segretario generale della Fisascat Cisl Giuseppe Atzori chiede che si punti alla ‘Sardegna Covid free’, affermando che limitazioni e contraddizioni rischiano di frenare il turismo nell’Isola.

“Per i turisti che arrivano nell’isola sono previste due settimane di isolamento, quando la presenza media non supera i sei giorni! Altri esempi: le disposizioni in materia di distanze negli stabilimenti balneari (4 metri), incoerenti e punitive – afferma il sindacalista – se rapportate al metro di distanza da osservare ad esempio nei supermarket”.

“L’assenza di regole certe e chiare rischia di compromettere definitivamente il settore provocando un’ecatombe occupazionale senza precedenti, col conseguente assalto straniero alle concessioni secondo una visione che addirittura anticiperebbe nei fatti il modello Bolkenstein”, dice rivolto alle singole amministrazioni comunali.

“Deve ripartire velocemente, ed essere capace di imporre misure razionali in virtù della sostanziale assenza di pericoli di contagio. Questa peculiarità – rischio contagio pressoché insistente – rappresenta un’eccezionale occasione per lasciarci alle spalle non solo la crisi, ma gli innumerevoli errori commessi negli ultimi anni sul piano politico, economico e sociale”, conclude rivolgendosi alla Regione.