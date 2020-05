Gli Stati Uniti hanno superato oggi la barriera dei 90 decessi per coronavirus e di 1,5 milioni di casi positivi: lo indica il sito dell’università Johns Hopkins. Nell’ultima settimana gli Stati Uniti hanno registrato 10 mila morti.

STATI UNITI – E’ risultato positivo al Covid 19 il giorno dopo aver partecipato a una funzione religiosa con altre 180 persone, ora tutte in auto isolamento e sottoposte a tamponi. E’ accaduto nel giorno della Festa della mamma in California, secondo quanto riferito oggi dalla Cnn che cita le autorità sanitarie locali. La persona contagiata è ora in isolamento a casa, secondo quanto dichiarato dalle autorità di Butte County. Gli Stati Uniti hanno registrato 21.551 casi di coronavirus e 785 decessi provocati dalla malattia nella giornata di ieri. E’ quanto emerge dalle statistiche pubblicate dall’università americana Johns Hopkins. Come riportato in precedenza, il bilancio complessivo dei morti nel Paese ha superato quota 90.000 (è adesso a 90.369), mentre i contagi accertati sono 1.508.957. Finora le persone guarite sono 283.178