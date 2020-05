Roger Waters in un post sui social si scaglia contro David Gilmour per averlo bandito dal sito Web del gruppo e dagli account sui social media.

In un lungo video Waters ha dichiarato “Circa un anno fa, ho convocato una specie di Camp David per i membri sopravvissuti di Pink Floyd in un hotel dell’aeroporto di Londra, dove ho proposto tutti i tipi di misure per superare questa terribile impasse, ma non ha dato frutti.”

Nel suo discorso, Waters dice: “David pensa di possedere il sito web della band, perché ho lasciato la band nel 1985, pensa di possedere i Pink Floyd. Crede di essere i Pink Floyd. Crede che io sia irrilevante e che dovrei tenere la bocca chiusa. Sarebbe giusto e corretto che ogni membro della band abbia uguale accesso e condivida i nostri progetti“.