“Fuori da ogni campanilismo, riteniamo che sia un aiuto importante per il Nord Sardegna”, affermano gli esponenti del centrosinistra algherese Gabriella Esposito, Pietro Sartore e Mario Bruno di Per Alghero, Ornella Piras e Raimondo Cacciotto di Futuro Comune, Mimmo Pirisi del Pd e Valdo Di Nolfo di Sinistra in Comune, in relazione all’idea di un nuovo ospedale a Sassari, prospettata giorni fa dal presidente della Regione Christian Solinas.

“Ad oggi il piano sanitario regionale prevede un nuovo ospedale ad Alghero, Sassari, a metà anni Duemila, ha scelto di realizzare la nuova ala del Santissima Annunziata, già finanziata e costruita. Oggi le risorse ministeriali per l’edilizia ospedaliera non superano i 245milioni di euro: che si vuole fare? Si abbandona il progetto del nuovo ospedale di Alghero, rendendo carta straccia la programmazione regionale?”, affermano preoccupati.

“O, come non si stanca di affermare un autorevole esponente della destra regionale, lo si finanzia vendendo l’ospedale Marino?”, incalzano riferendosi all’idea del consigliere Antonello Peru “Noi siamo fermamente contrari, rivendichiamo le scelte programmatorie vigenti e parte importante delle risorse ministeriali per l’edilizia ospedaliera”, dicono esplicitamente gli esponenti del centrosinistra. “Il presidente Solinas, il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, e il sindaco di Alghero Mario Conoci siano chiari – concludono – c’è bisogno di certezze e rappresentanti del territorio che davvero facciano sentire la nostra voce”.