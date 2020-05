“L’esclusione dell’aeroporto di Alghero dalla riapertura degli scali sardi è in pieno contrasto con quanto richiesto dalla Regione”. Lo affermano i deputati di FdI Salvatore Deidda e Mauro Rotelli e annunciano di aver presentato un’interrogazione parlamentare eal riguardo.

Secondo le informazioni in loro possesso, “la Regione Sardegna ha richiesto, pur nel mantenimento delle misure limitative dei servizi di trasporto, la riapertura dal 21 maggio di tutti gli scali sardi, ossia Cagliari, Olbia e Alghero”. Ma il Riviera del corallo, sottolineano, “risulta escluso dal recente decreto del Ministero dei Trasporti”. “Tale esclusione – denunciano i prlamentari di Fdi – è in pieno contrasto con quanto richiesto dalla stessa Regione, che è in possesso di tutte le informazioni necessarie a giustificarne la riapertura. Perciò con tutto il gruppo abbiamo presentato un’interrogazione chiedendo la modifica tempestiva del decreto e prevedendo l’inclusione di Alghero in vista dell’imminente avvio della stagione estiva”.