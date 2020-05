La presidente della Fasi (Federazione Associazioni Sarde in Italia), Serafina Mascia, chiede chiarezza circa la possibilità per gli emigrati sardi di tornare in Sardegna per le vacanze.

“Attendiamo indicazioni sulle tappe di riapertura degli aeroporti di Olbia ed Alghero”, domanda Mascia, che continua “condizioni alle quali sarà necessario sottoporsi per entrare nell’Isola. Non solo per evitare ogni ipotesi di quarantena – spiega – ma anche per valutare possibilità, costi economici e convenienza del passaporto sanitario, della disponibilità dei tamponi, dei test sierologici”.

Mascia ricorda infatti che “secondo i prezzi praticati in diverse regioni italiane, il costo di un passaporto sanitario per una famiglia di 4 persone si aggira attorno ai 500 euro (analisi sierologica 40 euro, tampone 80 euro)”. Insomma, “un aggravio sul costo del viaggio”. Quindi, chiede, “sono rimborsabili e in che modo? Sono a carico della Regione? Ci sono piani precisi per accedere a fondi nazionali ed europei? Secondo quali procedure?”. Per questi motivi la Fasi invita la Regione a chiedere al Governo “l’estensione dei voucher vacanze anche per il viaggio e per le spese per la certificazione Covid-19”. Un’altra preoccupazione riguarda “i possibili aumenti delle tariffe aeree e marittime, a fronte dei limiti previsti per il numero dei passeggeri e per l’aumento del costo del carburante ecologico per le navi”.

Senza la definizione di questi punti chiave, osserva la Fasi, “temiamo che sarebbe molto difficile e complesso il rientro degli emigrati e l’arrivo dei turisti”. Inoltre, “c’è il rischio fondato che sia possibile muoversi fra le diverse Regioni in tutta Italia, salvo che arrivare in Sardegna. Sarà possibile andare, a Jesolo, Rimini, Viareggio, Sorrento, Tropea a basso costo, ma non al Poetto, Alghero, Santa Maria Navarrese, San Teodoro, Villasimius, Chia, Porto Pino, Buggerru, Torregrande, Bosa oppure Baunei o Cala Luna”.