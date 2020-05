L’allevatore di 31 anni che guidava il trattore dal quale, sabato pomeriggio, è caduto Davide Trudu, 30enne del posto, è stato denunciato di omicidio stradale e omissione di soccorso. L’uomo dovrà anche rispondere di guida senza patente. Il mezzo agricolo, che è stato subito messo sotto sequestro, era anche sprovvisto di assicurazione.

Le dinamiche: secondo la ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Sanluri, Davide Trudu avrebbe chiesto un passaggio all’amico e, una volta a bordo del mezzo, sarebbe rimasto in piedi su una pedana accanto alla ruota posteriore. A causa di una manovra, il ragazzo avrebbe perso l’equilibrio, cadendo dal trattore e battendo violentemente la testa. L’amico 31enne però non si sarebbe fermato per soccorrerlo. Nonostante sia stato portato subito all’ospedale Brotzu di Cagliari, per il giovane Davide non c’è stato nulla da fare: è morto il giorno seguente.

