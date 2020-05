Nuovo accordo tra Cagliari calcio e Sportium per la progettazione del nuovo stadio. L’incarico è stato assegnato alla società partecipata da Progetto CMR, iDeas, B&L Real Estate e affiancata da Manica Architecture. Lo stadio avrà una capienza di circa 30mila spettatori (25mila con la possibilità di ampliamento)

Il progetto è stato condiviso con Regione e Comune e si è giunti alla decisione di non costruire spazi commerciali. In sei mesi è stato riscritto il piano economico finanziario e definito il piano industriale del nuovo stadio “che si pone – scrive il Cagliari nel proprio sito internet – l’ambizione di creare un’arena senza eguali sia sul panorama nazionale che internazionale, in grado di posizionarsi come benchmark di riferimento in termini di innovazione, sostenibilità e contributo allo sviluppo del territorio”.

L’accordo è una tappa del percorso iniziato nel 2015. A settembre 2017 terminava il Sardegna Arena, dopo 127 giorni di lavoro. Nel 2021, quindi, ci sarà la gara pubblica per l’assegnazione della concessione di realizzazione dell’opera e alla presentazione del progetto esecutivo.