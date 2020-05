Mariolina Falzari, storica militante del Cagliari Social Forum, insegnante in pensione e componente del coordinamento di USB/Pensionati, compagna del filosofo Placido Cherchi è venuta a mancare nella giornata di ieri.

“Rovistando nella memoria e cercando una delle tante battaglie che come Social

Forum e USB – scrive Salvatore Drago dell’Usb – abbiamo combattuto non riesco a ricordarne una sola dove lei non fosse presente. Schiva poiché odiava mettersi in mostra ma sempre presente. Amava la Sardegna e di essa apprezzava le bellezze le tante virtù del suo popolo e questo non le impediva di scorgerne i difetti”.

“Ricordo – si legge ancora nella nota – la battaglie per l’acqua pubblica, contro il nucleare, contro le servitù militari, contro la privatizzazione della sanità, contro la fabbrica di bombe di Domusnovas. Contro la devastazione della Sardegna a causa di un insensato progetto come la metanizzazione dell’Isola. Aveva un senso profondo della giustizia e odiava le ingiustizie e le prevaricazioni. Aveva dei bellissimi ricordi dei “suoi” alunni e di molti ricordava aneddoti”.

“Per il Cagliari Social Forum e per l’USB – conclude Drago – la scomparsa di Mariolina significa una perdita grande e nello stesso tempo ci diciamo felici di averla avuta fra di noi. Noi non possiamo fare altro che augurarle che la terra le sia lieve”.