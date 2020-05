Cibo, viveri e generi di conforto sono stati regalati dalle donne e dagli uomini della Guardia costiera di Olbia e Golfo Aranci e dal direttore marittimo del Nord Sardegna, il comandante di vascello Maurizio Trogu, alla cittadella della Caritas diocesana, che si occupa di aiutare chi ne ha più bisogno durante l’emergenza Covid 19.

“Un gesto semplice, generoso, solidale e concreto, per essere vicini alle tante famiglie bisognose e persone in difficoltà, per collaborare e contribuire alle esigenze primarie dei meno fortunati, che soffrono in silenzio”, spiegano gli uomini e le donne dell’arma. “La Guardia costiera si sente vicina alla comunità locale per cui espleta il proprio servizio e con la quale condivide la propria quotidianità, concorrendo a sensibilizzare fattivamente l’opinione pubblica sulle rilevanti gestioni d’interesse sociale e umanitario”.