L’anfiteatro “Fabrizio De André”, chiuso da 8 anni per motivi di sicurezza, potrebbe tornare ai fasti di un tempo. L’approvazione del progetto preliminare da parte della Giunta comunale di Nuoro guidata dal sindaco Andrea Soddu, dopo anni di attesa, sembra essere molto vicina.

L’intervento, per un importo totale di 1 milione e 500mila euro, stanziati nell’ambito del Piano regionale delle infrastrutture, dovrà essere utilizzato per la messa in sicurezza dell’anfiteatro che consiste nella sistemazione e consolidamento dell’area su cui sorge la struttura, chiusa dal 2012 perché dichiarata inagibile.

“Le delibere approvate sono un segnale che Nuoro non si ferma – ha detto il sindaco commentando i provvedimenti licenziati dall’esecutivo – La chiusura dell’anfiteatro comunale rappresenta una ferita aperta per la città. Ora grazie all’approvazione del progetto preliminare compiamo un grande passo in avanti verso la sua riapertura dopo quasi un decennio di attesa. Interveniamo anche per risolvere l’annosa situazione di pericolo esistente in via Brigata Sassari, nella convinzione – chiarisce Soddu – che lo sviluppo economico e sociale della città non possa prescindere dall’eliminazione del degrado urbano”.