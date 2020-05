Tarja Turunen, una delle voci più amate della scena rock mondiale, torna in Italia per un’unica data del tour dedicato al suo ultimo e bellissimo album “In The Raw“, uscito lo scorso anno per earMusic!

La ex-cantante dei Nightwish dà appuntamento ai fan italiani per Venerdì 12 febbraio 2021 al Live Club di Trezzo sull’Adda (MI).

Ecco i dettagli della data:

Tarja Turunen – Raw Tour 2021

+ guests

Venerdì 12 febbraio 2021

Live Club – Trezzo sull’Adda (MI)