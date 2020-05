Il presidente della dinamo Banco di Sardegna Stefano Sardara con una diretta Facebook lancia la nuova campagna abbonamenti “Dinamicard 3D” e annuncia che i lavori al PalaSerradimigni avranno inizio la prossima settimana.

“Abbiamo ragionato a lungo sulle logiche da mettere in campo. E in fase di stesura della proposta abbiamo considerato variabili come incertezza legata ai tempi di ripresa della stagione in caso di recrudescenza del virus, la possibilità che per arginare il contagio e garantire la sicurezza possano essere prese misure come la riduzione della capienza e in ultimo una possibile nuova interruzione del campionato – ha detto Sardara nella conferenza virtuale andata in diretta sulla pagina Facebook della Dinamo -. Oltre all’acquisto del tagliando per la singola gara e ala sottoscrizione dell’abbonamento annuale diamo ai tifosi la possibilità di acquistare un abbonamento triennale che comporta uno sconto ulteriore del 10% rispetto a quello annuale con un automatismo studiato assieme al Banco di Sardegna che permette di dilazionarlo in 36 mesi”.

Fino ad ora sono pervenute 22 richieste per il rimborso dei voucher alla società di via Nenni, a fronte degli oltre 3800 abbonati: “Un gesto importante da parte dei nostri tifosi, li sentiamo vicini siamo loro grati e ne siamo orgogliosi”.

Per quanto riguarda la scelta della Lega A di proporre la Reale Mutua Torino come candidata nella serie A a 18 squadre, Sardara conferma che cederà tutte le quote societarie come da accordi. Ma il lavoro di Sassari non finisce qui: si pensa alla ripartenza anche del Settore Giovanile, del basket in carrozzina e del basket femminile.

E sul fronte mercato? “Al momento mi dicono che non abbiamo preso Banks e che non lo stiamo cercando. Il nostro obiettivo è riconfermare quanti più giocatori possibile, ma il mercato lo fanno Pasquini e coach Pozzecco: mi fido di loro e sapranno lavorare al meglio sulla costruzione del roster”.