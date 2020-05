Dopo un lungo e proficuo periodo di attività sui social, con la cosiddetta “Fase 2” il Servizio Cultura e Spettacolo del Comune di Cagliari è pronto a riaprire gradualmente le porte di biblioteche, musei, beni culturali e servizi al pubblico, nel rispetto delle delle misure governative per il contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19.

Mercoledì 20 maggio gli utenti potranno trovare i punti prestito aperti alla MEM – Mediateca del Mediterraneo di via Mameli 164, nelle giornate di lunedì dalle 9 alle 13 e da martedì a sabato dalle 9 alle 19.

La Biblioteca territoriale di Pirri riaprirà invece giovedì 21 maggio, con orari da martedì a sabato dalle 9 alle 19.

Da venerdì 22 maggio riprenderanno le soste del Bibliobus nelle diverse parti della Città:

lunedì dalle 15 alle 19 nella piazza Giovanni XXIII;

martedì dalle 15 alle 19 nella piazza Islanda;

giovedì dalle 9 alle 13 al Mercato di via Quirra;

venerdì dalle 15 alle 19 alla Ex-Distilleria di Pirri;

sabato dalle 9 alle 13 nella via Euro.

In questi orari gli utenti potranno restituire i documenti e prenderne altri in prestito alla MEM, alla Biblioteca di Pirri e Bibliobus, sempre rispettando le note prescrizioni anti Covid-19 (divieto di assembramento, distanze interpersonali, detersione delle mani, uso della mascherina, etc.).

Pertanto, per scegliere comodamente, verificare la disponibilità, prenotare i documenti che si desidera avere in prestito e trovarli pronti ai desk di accoglienza, è per tutti consigliato l’utilizzo dell’applicazione gratuita “Bibliosar” per mobile dedicata alla consultazione del catalogo.

Tutte le informazioni, le notizie, i tutorial per l’uso degli strumenti di ricerca, sono pubblicati nella pagina Facebook “Archivio Storico Biblioteche Cagliari”.

Gli operatori sono a disposizione per un servizio in presenza di assistenza e, negli orari di apertura delle strutture, per informazioni e orientamento telefonico (MEM 070.6773859; Pirri 070.6773815; Bibliobus 3299019746) e per mail scrivendo a mem@comune.cagliari.it; bibliotecapirri@comune.cagliari.it; bibliobus@comune.cagliari.it.

Inoltre, sarà aperto anche il servizio di consultazione presso l’Archivio Storico Comunale, previo appuntamento da richiedere con email al seguente indirizzo di posta elettronica: archivio.storico@comune.cagliari.it .

Da sabato 23 maggio riapriranno, garantendo le condizioni di sicurezza attraverso accessi contingentati e percorsi guidati, la Galleria Comunale d’Arte e il Museo Cardu. Per tutte le informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a museicivici@comune.cagliari , visitare il sito CLICCA QUI e le pagine social dei Musei Civici.

Il Comune è inoltre impegnato nell’organizzazione della riapertura dei Beni Culturali e dei Centri d’Arte e Cultura.