I poliziotti della Squadra “Falchi” della Squadra Mobile della Questura di Cagliari hanno arrestato Fabrizio Puddu, 31enne e Cristina Carrusci, 28enne, entrambi cagliaritani. I poliziotti, quando hanno aperto la porta di ingresso dell’abitazione dei due, hanno notato che Puddu, attualmente ai domiciliari sempre per reati in materia di stupefacenti, manifestava segni di insofferenza.

Nella camera da letto c’era la Carrusci che, con scuse varie, ha chiesto (naturalmente invano) agli agenti di potersi allontanare dall’appartamento. In prossimità della porta della camera da letto i poliziotti hanno trovato alcuni frammenti di cocaina. L’accurata perquisizione ha permesso di trovare nella borsetta della donna 305 euro. Circa 30 grammi di cocaina invece sono stati trovati all’interno di un borsello, insieme ad altri due involucri contenenti “pietre” per circa 20 grammi della stessa sostanza.

Anche nella camera da letto di Puddu è stato trovato un ingente quantitativo di cocaina: 20 grammi di cocaina all’interno di un cassetto del comò e, all’interno di un altro comò altri 9 involucri sigillati, contenenti circa 150 grammi di cocaina. Inoltre, è stato trovato un frullatore e una busta contenente 420 grammi di sostanza da taglio, in polvere di colore bianco. Su disposizione del Pm di turno Puddu è sttao portato in carcere a Uta, mentre la Carrusci è stata collocata in regime di arresti domiciliari.