L’Ufficio Scolastico Regionale ha portato a termine positivamente la procedura per la copertura del fabbisogno dei posti di presidente per le 358 commissioni dell’esame di Stato, risultata particolarmente complessa in considerazione dell’emergenza Covid-19 che ha causato una forte contrazione delle candidature da parte dei docenti con titolo a ricoprire il ruolo di presidente di commissione, dovuta preoccupazioni personali.

“Il raggiungimento di questo risultato – spiga il Direttore Francesco Feliziani con una nota – e’ stato possibile grazie alla disponibilità del personale docente coinvolto e ai dirigenti scolastici delle scuole del primo ciclo, la cui candidatura a ricoprire il ruolo di presidente di commissione d’esame del secondo ciclo e’ facoltativa, i quali con grande senso di servizio si sono resi disponibili ad assolvere a tale ruolo pur nella concomitante gestione delle procedure previste per lo svolgimento degli esami di stato del primo ciclo cosi’ come disposte dall’ordinanza ministeriale”.

La direzione regionale sta operando “gli opportuni confronti per dare attuazione alle azioni operative previste nella convenzione per il supporto delle istituzioni scolastiche per lo svolgimento degli esami di stato siglata tra il ministero dell’istruzione e l’associazione della croce rossa italiana – organizzazione di volontariato. Sono poi previste azioni informative e formative di supporto alle scuole – prosegue Feliziani – che si apprestano ad affrontare operazioni d’esame in presenza, secondo le indicazioni generali fornite dal comitato tecnico scientifico nazionale rispetto alle misure organizzative, di prevenzione e protezione, per lo svolgimento dell’esame di stato in sicurezza rispetto all’attuale situazione epidemiologica e alle conoscenze scientifiche ad oggi maturate”.

Sono previste, inoltre, “opportune riunioni territoriali di coordinamento, in modalita’ telematica, con i presidenti delle commissioni d’esame, non appena le stesse saranno costituite, finalizzate a fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti in merito allo svolgimento degli esami di stato”.