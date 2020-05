Ultime trattative fra la Geasar, la società che gestisce l’aeroporto di Olbia, e la Regione, per definire con precisione la ripartenza dei voli privati sin da giovedì 21.

Punto centrale delle trattative sono le linee guida da stabilire con la Giunta regionale sui controlli da effettuare verso i passeggeri in arrivo, per poter riaprire da domani le attività di aviazione generale e i voli privati.

Ci sono però ancora parecchie incertezze sul traffico passeggeri con i voli di linea commerciali, ossia quelli in continuità territoriale con Roma e Miliano. Infatti, secondo l’ordinanza regionale del 17 maggio, i collegamenti con questi due gli hub possono riprendere anche su Olbia dal 3 giugno, ma a una condizione: la sottoscrizione di uno specifico protocollo tra l’autorità sanitaria regionale e la Geasar per la disciplina dei controlli sanitari connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19 sui passeggeri in ingresso.

Una disparità di trattamento rispetto all’aeroporto di Cagliari che ha sollevato non poche critiche e polemiche.

Il dialogo con la Regione è aperto ed entrambe le parti stanno lavorando per trovare una soluzione condivisa e utile.