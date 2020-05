Prima investe due pedoni e poi viene aggredito da un amico delle vittime. È successo nella tarda notte ad Alghero.

Un uomo ha investito con la sua auto due pedoni che attraversavano la strada in via Vittorio Emanuele. Successivamente è stato aggredito da un amico delle vittime che in quel momento si trovava lì e ha assistito all’incidente.

Le due persone investite sono state soccorse dal 118 e trasportate una all’ospedale di Sassari, in gravi condizioni, e una al pronto soccorso di Alghero.

L’uomo alla guida dell’auto è stato denunciato per lesioni, invece l’aggressore è stato accompagnato in caserma per accertamenti: anche per lui potrebbe scattare una denuncia per lesioni.